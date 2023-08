O țară din cel mai mare deșert din lume profită de războiul lui Putin: Rusia și-a mutat aici o bogăție imensă

Războiul declanșat de Putin în Ucraina acum 18 luni a bulversat piețele financiare, energetice și alimentare din întreaga lume și a schimbat rutele de business globale. Astfel, o țară din cel mai mare deșert din lume, Emiratele Arabe Unite a profitat din plin de conflictul Rusiei, aici mutându-se polul afacerilor de miliarde de dolari ale Moscovei.

Emiratele Arabe Unite, cu o suprafață de numai 83.600 de kilometri pătrați, cât regiunea Leningradului din Rusia, are mai mult deșert decât întinderi cu orașe. Cunoscut sub numele The Great Sandy Desert, Rub’ al Khali este cel mai mare deșert din lume, având peste 645.000 de kilometri pătrați, potrivit The Wall Street Journal.

La un an și jumătate de conflict în Ucraina, puține țări au valorificat oportunitățile economice la fel ca Emiratele Arabe Unite, dând un impuls efortului de război al președintelui rus Vladimir Putin, în timp ce banii stimulează afacerile din acest stat din Golful Persic.

Momentul adevărului pentru Putin a sosit: ”Se vorbește despre asta în fiecare casă din Rusia”

Ads

Băncile de aici gestionează un flux masiv de bani din Rusia. Comercianții din Dubai fac afaceri cu mai mult petrol și aur rusești decât oricând. Iar cumpărătorii ruși alimentează boom-ul imobiliar al acestui oraș, făcând adesea tranzacții cu numerar.

Legăturile calde l-au perturbat pe cel mai apropiat partener de securitate al Emiratelor, SUA, dar banii rușilor au devenit prea importanți pentru economia emiratelor pentru a fi refuzați.

„Nu au probleme morale serioase cu privire la autoritarismul, corupția sau încălcările normelor legale internaționale ale lui Putin și, prin urmare, sunt destul de dispuși să profite de oportunitățile create de sancțiunile impuse de națiunile occidentale împotriva Moscovei pentru a-și spori legăturile economice cu Rusia”, a spus Stephen. Zunes, profesor specializat în politica din Orientul Mijlociu la Universitatea din San Francisco.

U.A.E. a condamnat de mai multe ori invadarea Ucrainei de către Națiunile Unite, inclusiv anul acesta, dar se numără printre țările care nu aplică în mod deschis multe dintre sancțiunile americane și europene impuse companiilor și elitei Moscovei. Sancțiunile au afectat economia Rusiei, U.A.E. ajutând rușii care încearcă să-și scoată banii din țară, să-și ducă bunurile pe piețele globale sau pur și simplu să fugă cu totul.

Ads

Experții de la Yale arată secretul ascuns în Rusia: Este o condamnare la moarte a economiei lui Putin

„Clima globală actuală a dus la intrări financiare și de investiții în U.A.E., având în vedere reputația țării ca un centru stabil de investiții la nivel mondial”, a spus oficialul. „Vom continua să luăm aceste responsabilități extrem de în serios, mai ales având în vedere peisajul geopolitic actual.”

Zeci de mii de ruși s-au mutat aici în ultimul an, transformând comunitatea de limbă rusă într-una dintre cele mai vizibile dintr-o țară de aproximativ nouă milioane de oameni. Majoritatea rușilor care se stabilesc aici nu sunt sancționați.

Petrol, aur și imobiliare sunt afacerile rușilor la Dubai

Interdicțiile americane și europene asupra petrolului rusesc au redirecționat cel mai mare export al Moscovei către Emiratele Arabe Unite, care îl cumpără la prețuri reduse și fie îl revinde, fie îl rafinează în produse vândute la prețurile pieței - un comerț care, în general, nu intră în conflict cu sancțiunile occidentale. Acest lucru a mutat centrul de greutate al industriei de comerț cu petrol în Dubai, de la casa sa anterioară din Geneva. Importurile ale UAE de țiței rusesc s-au triplat în 2022 la un record de 60 de milioane de barili, potrivit furnizorului de date despre mărfuri Kpler.

Ads

„Circul se mută acolo unde este lichiditatea”, a spus Matt Stanley, broker de la Kpler. „Poți face afaceri aici, de asta beneficiază Dubaiul.” Moneda străină a inundat U.A.E. după invazia Rusiei, în creștere cu aproximativ 20% în fiecare lună din mai 2022, comparativ cu anul precedent, potrivit Capital Economics.

Igor Sechin, un confident al lui Putin, a sărbătorit Anul Nou pe Palm Jumeirah, o insulă artificială din largul Dubaiului, au spus oameni apropiați guvernelor emirate și americane. Sechin conduce Rosneft, o companie rusă de stat petrolieră, și se afla în Dubai într-o călătorie de familie în timp ce verifica companiile pe care Rosneft le folosește pentru a exporta petrol rusesc în China, India sau Turcia.

Pericolul neștiut din spatele calmării lui Putin: Cadoul făcut Rusiei care aruncă NATO într-un război continuu

Ads

Președintele UAE șeicul Mohamed bin Zayed al Nahyan încearcă să rămână prieten atât cu Ucraina, cât și cu Rusia de la invazia Moscovei. Washingtonul i-a avertizat pe emirati cu privire la ajutorul Moscovei să evite sancțiunile, dar vede, de asemenea, un avantaj în a avea un aliat cu vizibilitate asupra tranzacțiilor rusești.

De mult un centru de aur, Dubai face acum comerț cu aur rusesc în cantități mai mari. U.A.E. a importat aur rusesc în valoare de 4 miliarde de dolari între 24 februarie 2022 și 3 martie a acestui an, în creștere față de 61 de milioane de dolari în 2021.

Băncile locale precum Emirates NBD și First Abu Dhani Bank, au deschis mii de conturi pentru ruși, deși poate dura săptămâni pentru a gestiona documentele care demonstrează dovada fondurilor și că solicitantul nu este o persoană expusă politic. Oficialii UAE au spus că băncile locale evită persoanele sancționate pentru a menține relații de corespondență cu băncile din SUA care eliberează dolari.

Banii rușilor au generat un boom imobiliar la Dubai și în Emirate. În 2022, rușii au cumpărat cele mai multe proprietăți la Dubai dintre toți rezidenții țărilor din lume. Rușii văd Dubaiul „ca un centru sigur în care nimeni nu încearcă să-i dea afară sau să le facă momente grele”, a spus Maria Gallabov, director de vânzări la un dezvoltator imobiliar Sobha Realty.

Ads