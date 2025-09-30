Emisarul special al lui Trump care a încercat să facă pace simultan în Ucraina și Orientul Mijlociu ar putea să părăsească funcția. De ce pleacă Steve Witkoff din echipa Casei Albe

Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump în Orientul Mijlociu FOTO Reteaua X/Steve Witkoff

Steve Witkoff, emisar special al președintelui SUA Donald Trump în Orientul Mijlociu, ar putea să elibereze funcția până la finalul lui 2025, potrivit unei surse oficiale din administrația americană. Progresele făcute în negocierile dintre Israel și Hamas cu susținerea SUA ar putea duce la încetarea focului în Fâșia Gaza în următoarele luni, astfel că rolul lui Witkoff s-ar diminua, a scris presa israeliană luni, 29 septembrie.

Un oficial din administrația americană a dezvăluit că Steve Witkoff ar putea părăsi funcția de emisar al lui Trump în următoarele luni.

Ca „angajat guvernamental special”, mandatul lui Witkoff ar expira în mod normal după 130 de zile, însă acesta ar putea fi extins în funcție de așteptările viitoare ale postului, a dezvăluit o sursă din administrația SUA pentru Times of Israel.

Prieten apropiat al lui Trump de mai bine de 40 de ani, Steve Witkoff a fost ales pentru funcție încă din 12 noiembrie 2024, la doar o săptămână după victoria republicanului în alegerile prezidențiale.

Declarația lui Trump că premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat noii termeni propuși de SUA oferă o speranță că războiul din Fâșia Gaza se apropie de sfârșit.

„Oamenii din biroul lui (Steve Witkoff, n.r.) deja se pregătesc pentru următoarea etapă”, a declarat sursa din administrația Trump.

Dacă Hamas va accepta planul negociat de SUA pentru eliberarea ostaticilor israelieni și încetarea focului în Gaza, Witkoff ar urma să se retragă singur din funcție până la finalul anului.

