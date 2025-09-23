Disney a anunțat revenirea show-lui "Jimmy Kimmel Live!", după suspendarea cauzată de comentariile privitoare la asasinarea lui Charlie Kirk

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:29
339 citiri
Disney a anunțat revenirea show-lui "Jimmy Kimmel Live!", după suspendarea cauzată de comentariile privitoare la asasinarea lui Charlie Kirk
Jimmy Kimmel FOTO X/@RpsAgainstTrump

Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată săptămâna trecută după amenințările autorității americane de reglementare în domeniul audiovizualului, indignată de declarațiile comediantului care acuza dreapta americană că exploatează politic asasinarea lui Charlie Kirk, va reveni, marți, 23 septembrie, pe micile ecrane, a anunțat luni Disney.

„Miercurea trecută, am luat decizia de a suspenda producția serialului pentru a evita agravarea unei situații tensionate într-un moment emoționant pentru țara noastră. Este o decizie pe care am luat-o deoarece am considerat că unele dintre comentarii au fost nepotrivite și, prin urmare, lipsite de sensibilitate. Am petrecut ultimele zile purtând conversații atente cu Jimmy și, după aceste conversații, am ajuns la decizia de a reveni la serial marți”, a declarat un purtător de cuvânt al Disney pentru Fox News Digital.

Emisiunea nocturnă a lui Kimmel a fost retrasă miercurea trecută, după ce remarcile lui Kimmel despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk au stârnit indignare și o amenințare voalată din partea Comisiei Federale de Comunicații (FCC). Disney a decis să suspende emisiunea după ce doi mari proprietari afiliați au retras difuzarea emisiunii lui Kimmel de pe posturile lor, iar Kimmel le-ar fi spus directorilor că nu își va cere scuze pentru comentariile sale.

Saga a început lunea trecută, când Kimmel i-a acuzat pe conservatori că au atins „noi minime” în încercarea de a-i atribui o ideologie de stânga lui Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, presupusul asasin al lui Kirk.

„Am atins noi minime în weekend, banda MAGA încercând cu disperare să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul de-al lor și făcând tot posibilul să obțină puncte politice din asta”, a spus Kimmel.

Kimmel prezintă emisiunea de noapte a ABC din 2003 și, în ultimii ani, a devenit o figură cheie a rețelei ca prezentator al emisiunilor „Who Wants to Be a Millionaire”, „Academy Awards” și altor emisiuni speciale.

Situația incendiară din jurul lui Kimmel a declanșat un val de critici la adresa Disney din partea stângii și a dreptei. Susținătorii libertății de exprimare au condamnat decizia rapidă a companiei de a-l scoate pe Kimmel din emisie.

Conservatorii au aplaudat, iar Trump și-a reiterat amenințarea de a face presiuni pentru ca rețelele de televiziune să-și piardă licențele pentru că au permis difuzarea de opinii anti-Trump și anti-MAGA. Joi au izbucnit demonstrații în fața sediilor Disney din New York și Burbank și în fața complexului de teatre din Hollywood unde se produce „Jimmy Kimmel Live”.

Kirk a fost asasinat în timpul unui eveniment universitar la Universitatea Utah Valley pe 10 septembrie. Tatăl a doi copii, în vârstă de 31 de ani, răspundea la o întrebare despre atacatorii transgender în masă când Robinson l-ar fi împușcat în gât, ucigându-l. Robinson avea o legătură romantică cu un partener transgender, iar mesajele text publicate de FBI pretind că îl arată mărturisind crima.

Kimmel a fost unul dintre cei mai duri critici ai administrației Trump în arena televiziunii nocturne. Suspendarea sa a dus la o dezbatere la nivel național privind libertatea de exprimare, iar unii observatori s-au întrebat dacă se va întoarce vreodată pe undele radio ale ABC.

#emisiune suspendata, #comentarii charlie kirk, #Jimmy Kimmel , #SUA
Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

