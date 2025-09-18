Celebra emisiune „Jimmy Kimmel Live” a fost retrasă de la difuzare pe termen nelimitat, după comentariile legate de asasinarea lui Charlie Kirk. Trump a salutat decizia

Retragerea pe termen nelimitat a emisiunii „Jimmy Kimmel Live” de pe ABC a declanșat un val de controverse în SUA, readucând în prim-plan tensiunile dintre libertatea de exprimare, presiunile politice și interesele companiilor media. Decizia, luată la scurt timp după criticile dure la adresa prezentatorului pentru comentariile legate de asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, a stârnit reacții în lanț – de la felicitările triumfale ale lui Donald Trump, la condamnările organizațiilor pentru libertatea presei și avertismente privind un precedent periculos pentru democrație.

„Jimmy Kimmel Live va fi retras din emisie pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al ABC, refuzând să ofere mai multe detalii.

Un reprezentant al lui Kimmel nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Decizia surprinzătoare a venit la doar câteva ore după ce oficialul administrației Trump responsabil cu acordarea licențelor posturilor locale ABC a presat public compania să-l pedepsească pe Kimmel.

Cel puțin doi dintre principalii proprietari ai posturilor afiliate ABC au declarat ulterior că vor prelua emisiunea lui Kimmel, stârnind speculații că proprietarii încercau să câștige favorurile administrației. Conglomeratele media locale caută fiecare fuziuni care ar necesita aprobarea administrației.

Trump a transmis felicitări postului

În timp ce Kimmel se pregătea să înregistreze episodul de miercuri seara la Hollywood, ABC a decis să renunțe la emisiune, spre surprinderea industriei de divertisment. Grupurile pentru libertatea de exprimare au condamnat imediat ABC, calificând suspendarea drept lașă, în timp ce președintele Trump, care s-a certat frecvent cu Kimmel, a sărbătorit din Marea Britanie, unde se află într-o vizită de stat.

„Felicitări ABC pentru că a avut în sfârșit curajul să facă ceea ce trebuia făcut”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social. „Asta îi lasă pe Jimmy (Fallon) și Seth, doi ratați total, la Fake News NBC. Audiențele lor sunt, de asemenea, oribile. Fă-o, NBC!!!”. Pauza pe termen nedeterminat subliniază cât de politizate au devenit opiniile și comentariile în jurul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, cu campanii de mare amploare care îndeamnă angajatorii să concedieze persoanele care fac comentarii percepute ca fiind nefavorabile lui Kirk.

Președintele a criticat și companiile media, în special atunci când acestea nu îi sunt pe plac. El a intentat proces de calomnie în valoare de 15 miliarde de dolari publicației The New York Times.

Ce a spus Kimmel

În timpul monologului său de luni seara, Kimmel a spus că mișcarea MAGA încearcă să câștige puncte politice încercând să demonstreze că presupusul ucigaș al lui Kirk, Tyler Robinson, nu era unul dintre ai lor.

„Gruparea MAGA încearcă cu disperare să-l caracterizeze pe acest tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altcineva decât unul dintre ei și face tot ce poate pentru a câștiga puncte politice din asta”, a spus Kimmel. „Între acuzații, a existat și durere”.

Declarațiile prezentatorului emisiunii nocturne de la ABC constituie „cel mai bolnav comportament posibil”, a declarat miercuri președintele FCC (Federal Communications Commission), Brendan Carr, podcasterului de dreapta Benny Johnson. Carr a sugerat că FCC ar putea revoca licențele afiliate ABC pentru a forța Disney să-l pedepsească pe Kimmel. „Putem face acest lucru pe cale ușoară sau pe cale grea”, a spus Brendan Carr, președintele FCC. „Aceste companii pot găsi modalități de a schimba comportamentul și de a lua măsuri împotriva lui Kimmel, sau FCC va avea de lucru în plus”.

Și vorbind miercuri seara la Fox, Carr a sugerat că radiodifuzorii vor fi supuși unei presiuni mai mari de acest gen în viitor.

„Noi, cei de la FCC, vom impune respectarea obligației de interes public. Există posturi de televiziune cărora nu le place acest lucru, ele pot preda licența FCC”, a spus Carr. „Dar asta este treaba noastră. Repet, facem progrese în acest moment".

Acuzații de cenzură

Însă Anna Gomez, singura comisar democrată din cadrul FCC, a scris pe X că, deși „un act de violență politică de neiertat comis de un individ tulburat nu trebuie niciodată exploatat ca justificare pentru o cenzură și un control mai ample”, administrația Trump „folosește din ce în ce mai mult puterea guvernului pentru a suprima exprimarea legală”.

În cadrul unei discuții cu Erin Burnett de la CNN, după ce emisiunea lui Kimmel a fost scoasă din grila de programe, Gomez a declarat că „Primul Amendament nu ne permite nouă, FCC, să le spunem radiodifuzorilor ce pot difuza”.

„Am văzut clipul. El nu a făcut nicio afirmație nefondată, dar a făcut o glumă, una pe care alții ar putea-o considera chiar grosolană, dar care nu este nici ilegală, nici un motiv pentru ca trusturile să capituleze în fața acestei administrații în moduri care încalcă Primul Amendament”, a declarat Gomez pentru CNN. „Acest lucru creează un precedent periculos, iar companiile trebuie să se opună ferm oricăror eforturi de a renunța la libertatea garantată de Primul Amendament."

Site-urile web și emisiunile TV pro-Trump au început să-l critice pe Kimmel pentru remarcile sale de marți, iar pe măsură ce povestea a câștigat popularitate miercuri, unii proprietari de posturi afiliate ABC s-au simțit obligați să ia atitudine.

Nexstar, care operează aproximativ mai multe posturi afiliate ABC, a emis un comunicat de presă în care a declarat că „se opune ferm” remarcilor lui Kimmel și că posturile sale „vor înlocui emisiunea cu alte programe în piețele afiliate ABC”.

Jimmy Kimmel este una dintre cele mai cunoscute personalități ale televiziunii americane. Pe lângă emisiunea sa, care oferă o perspectivă umoristică asupra actualității în cinci seri pe săptămână, el a fost de patru ori maestru de ceremonii la Oscaruri. El a fost, de asemenea, o țintă frecventă a furiei președintelui Trump. La scurt timp după ce CBS a anunțat anularea emisiunii de noapte a lui Stephen Colbert - o mișcare pe care Carr a sărbătorit-o public - Trump a sugerat că „următorul va fi Jimmy Kimmel, care are și mai puțin talentat”.

