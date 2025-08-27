Emma Heming, noi detalii despre starea de sănătate a lui Bruce Willis: „Creierul său îl trădează”

Emma Heming Willis, soția actorului american Bruce Willis, a vorbit pentru prima dată în public despre cum creierul lui „îl trădează” acum și cum „își pierde capacitatea de a vorbi”.

Starul din filmele „The Sixth Sense” și „Die Hard”, în vârstă de 70 de ani, a fost diagnosticat cu demență frontotemporală în urmă cu mai bine de trei ani.

„Bruce este încă foarte mobil. Bruce se bucură de o sănătate foarte bună în general”, a declarat ea marți pentru ABC News, în cadrul emisiunii „Good Morning America”. „Doar creierul său îl trădează".

Autoarea unei cărți care va apărea în curând despre experiența familiei sale cu demența, Heming Willis a pledat și pentru colegii îngrijitori. „Limbajul se pierde și, știți, am învățat să ne adaptăm”, a adăugat ea.

„Și avem o modalitate de a comunica cu el, care este doar... diferită".

Familia Willis a dezvăluit în 2023 că vedeta a fost diagnosticată cu demență frontotemporală, care, potrivit site-ului NHS, este „un tip neobișnuit de demență care provoacă probleme de comportament și limbaj”.

O afecțiune mai puțin cunoscută, dar cu un impact profund, Alzheimer's Research UK estimează că aceasta afectează peste 30.000 de persoane în toată țara.

Modelul și antreprenoarea Heming Willis a spus că la început a crezut că trebuie să-și ajute soțul singură, ceea ce a dus la nopți nedormite și retragerea din viața socială.

Ea a spus că speră ca noua sa carte, intitulată "Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path", să poată servi ca hartă și ghid pentru alți îngrijitori ale căror vieți pot fi afectate în mod similar de demență.

Familia - inclusiv cele două fiice mici ale cuplului și celelalte trei fiice ale lui Bruce cu fosta sa parteneră, actrița Demi Moore - încă mai văd sclipiri ale adevăratei sale personalități, a remarcat Heming Willis, precum și „strălucirea din ochii lui”.

„Nu zile întregi, dar avem momente”, a spus ea. „Este râsul lui, nu-i așa? Are un râs atât de sincer. Și, uneori, vezi acea sclipire în ochii lui sau acel zâmbet, și pur și simplu mă simt transportată”.

Ea a continuat: „Și este greu de văzut, pentru că, la fel de repede cum apar acele momente, la fel de repede dispar. Este greu. Dar sunt recunoscătoare. Sunt recunoscătoare că soțul meu este încă foarte prezent aici”.

Samantha Benham-Hermetz, director executiv la Alzheimer's Research UK, a declarat pentru BBC News că este „sfâșietor să auzi impactul” pe care demența îl are asupra „actorului emblematic” și asupra familiei sale.

Ea a descris decizia lui Heming Willis de a vorbi public despre diagnosticul soțului ei ca fiind „un act de curaj puternic”, spunând că cuvintele ei „vor rezona cu atât de multe persoane afectate de demență”.

„Deschiderea ei va însemna foarte mult pentru multe familii care se confruntă cu provocări similare, reamintindu-le că nu sunt singure”, a adăugat ea. „Poveștile personale precum cele ale Emmei și ale lui Bruce sunt vitale. Ele sensibilizează, favorizează înțelegerea și evidențiază nevoia urgentă de cercetare”.

Heming Willis a vorbit într-o avanpremieră a emisiunii speciale a ABC, "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey", care va fi difuzată în SUA marți la ora 20:00 BST. Emisiunea va fi disponibilă pentru streaming a doua zi pe Disney+ și Hulu.

