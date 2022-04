Cu ce echipă de fotbal ține Emma Răducanu: a primit numărul 10 VIDEO

Emma Răducanu este a opta favorită a turneului WTA 500 de la Stuttgart care începe azi.

Ea va evolua în primul tur contra jucătoarei australiene Storm Sanders, locul 197 WTA, venită din calificări.

Emma Răducanu s-a prezentat la antrenamentele de la Stuttgart într-un tricou al echipei londoneze Tottenham. Cei de la Spurs i-au personalizat tricoul cu numele ei și numărul 10.

Cei de la Tottenham au reacționat imediat la apariția imaginilor: "Lucruri pe care iubești să le vezi"

La Stuttgart, favorita numărul unu este liderul WTA Iga Swiatek. Poloneza și Emma Răducanu se pot întâlni în sferturile de finală.

Things you love to see 👌 https://t.co/QoL4ymZXnR