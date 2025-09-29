Emma Răducanu, aproape de o mare surpriză. Cum s-a descurcat la WTA Beijing

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA), principala favorită, s-a calificat luni, în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing, dotat cu premii de 8.963.700 dolari, după ce adversara sa din runda a treia, columbianca Maria Camila Osorio (83 WTA), a abandonat în setul secund, în timp ce Emma Răducanu a fost eliminată de Jessica Pegula.

Poloneza, care a mai câștigat trofeul aici în 2023, conducea cu 6-0 după primul set, când Osorio a declarat forfait la începutul setului al doilea. Swiatek o va întâlni în optimi pe americanca Emma Navarro (17 WTA, favorită nr. 16), cea care, în turul 2, a eliminat-o pe românca Gabriela Ruse.

În schimb, britanica de origine română Emma Răducanu (32 WTA) s-a înclinat în trei seturi, 3-6, 7-6 (11/9), 6-0, în fața americancei Jessica Pegula (7 WTA, favorită nr. 5). Pegula s-a impus după o partidă de aproape două ore și jumătate, ambele jucătoare reușind câte cinci ași, Răducanu făcând patru duble greșeli, americanca două.

În turul următor, Jessica Pegula va juca împotriva ucrainencei Marta Kostiuk (28 WTA).

Rezultate de luni din turul al treilea:

Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Maria Camila Osorio (Columbia) 6-0, 0-0 (abandon Osorio)

Emma Navarro (SUA/N.16) - Lois Boisson (Franța) 6-2, 1-0 (abandon Boisson)

Marta Kostiuk (Ucraina/N.23) - Aleksandra Sasnovici (Belarus) 6-4, 6-2

Jessica Pegula (SUA/N.5) - Emma Răducanu (Marea Britanie/N.30) 3-6, 7-6 (11/9), 6-0

Mirra Andreeva (Rusia/N.4) - Jessica Bouzas (Spania) 6-4, 6-1

Sonay Kartal (Marea Britanie) - Maya Joint (Australia) 6-3, 6-2

Anastasia Potapova (Rusia) - Zeynep Sonnmez (Turcia) 6-3, 7-5

Linda Noskova (Cehia/N.26) - Zheng Qinwen (China/N.7) 6-4, 3-6, 3-0 (abandon Qinwen)

