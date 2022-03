Atac neașteptat la ”prințesa” Emma Răducanu. Ce spune fosta lideră mondială Kim Clijsters

Fosta lideră mondială Kim Clijsters (38 de ani) a comentat pentru WTA ascensiunea polonezei Iga Swiatek, viitoarea ocupantă a primei poziții în lume, referindu-se în declarațiile ei și la jucătoarele care au făcut un pas în spate după cucerirea unui Grand Slam, cum ar fi Emma Răducanu.

”Să o văd pe Iga crescând ca jucătoare de tenis a fost atât de frumos pentru mine. Are un anumit tip de concentrare pe tenis și numai pe tenis. E un mod de-a fi pe care îl admir foarte mult și în care mă recunosc. A avut rezultate grozave în trecut, dar încă vrea să-și îmbunătățească jocul”,a declarat Clijsters despre Swiatek.

”I-am văzut pe alții făcând un pas înapoi și spunând: ”Oh, am câștigat un Slam, am reușit. Sunt sponsori care vin și sunt tratată ca o prințesă oriunde mă duc””, a mai spus Clijsters, fără a aminti numele Emmei Răducanu, campioană la US Open, care se potrivește însă perfect cu descrierea belgiencei.

Ads