Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a hărțuit-o pe Emma Răducanu la ultimul turneu. I-a lăsat și un bilet!

Poliția din Dubai l-a reținut pe individul care a hărțuit-o pe jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu în timpul meciului pe care aceasta l-a disputat în compania cehoaicei Karolina Muchova, au anunțat autoritățile din acest emirat, citate de Reuters.

Individul i-a înmânat o scrisoare cu o zi înaintea partidei cu Muchova, iar apoi a fost observat în primele rânduri ale spectatorilor, marți, la competiția WTA din Emiratele Arabe Unite.

Jocul a fost oprit în timp ce britanica, vizibil emoționată și cu ochii în lacrimi, a discutat cu arbitrul, care a contactat rapid organizatorii turneului. Jucătoarea în vârstă de 22 de ani a stat în spatele scaunului oficialului în timp ce spectatorul a fost escortat afară.

Când jocul a fost reluat, Răducanu a luptat pentru a reveni de la 0-4 și a forțat un tiebreak, dar în cele din urmă a fost învinsă de Muchova cu 7-6 (8/6), 6-4.

”În urma plângerii depuse de Răducanu, poliția din Dubai a reținut un turist care a abordat-o, i-a lăsat un bilet, a fotografiat-o și a avut un comportament care i-a provocat suferință în timpul turneului Dubai Duty Free Tenis Championship”, a precizat guvernul Dubaiului.

”În timp ce Răducanu a ales ulterior să renunțe la acuzații, individul a semnat un angajament oficial de a păstra distanța față de ea și a primit interdicție pentru turneele viitoare”, au adăugat autoritățile locale.

Conform Reuters, guvernul nu a dezvăluit dacă individul a fost eliberat.

Emma Răducanu, campioană la US Open în 2021, a reflectat asupra incidentului de marți într-o postare pe contul ei de Instagram, afirmând: 'Vă mulțumesc pentru mesajele de sprijin. O experiență dificilă ieri (marți, n. red.), dar voi fi bine și sunt mândră de modul în care am revenit și am jucat, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat la începutul meciului'.

