Emma Răducanu, devastatoare la US Open. Cu cine va juca mai departe

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 27 August 2025, ora 21:05
170 citiri
Emma Răducanu, devastatoare la US Open. Cu cine va juca mai departe
Emma Răducanu FOTO X Queens

Britanica de origine română Emma Răducanu s-a calificat miercuri seara în runda a treia a turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a trecut în două seturi, 6-2, 6-1, de indonezianca Janice Tjen (149 WTA).

Răducanu (36 WTA), câștigătoare a titlului în 2021, s-a impus după doar o oră de joc, reușind opt ași.

Britanica o va avea ca adversară în runda următoare pe învingătoarea din partida care le opune pe kazaha Elena Rîbakina (10 WTA, favorită nr. 9) și pe cehoaica Tereza Valentova (96 WTA).

Rezultate de miercuri seara din turul 2 simplu feminin:

Emma Navarro (SUA/N.10) - Caty McNally (SUA) 6-2, 6-1

Emma Răducanu (Marea Britanie) - Janice Tjen (Indonezia) 6-2, 6-1

Victoria Azarenka (Belarus) - Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 6-4, 6-4

Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021
Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021
Fosta campioană Emma Răducanu a obţinut duminică prima sa victorie la US Open de după triumful din 2021. Ea a învins-o în primul tur pe japoneza Ena Shibahara, scor 6-1, 6-2. Britanica nu...
Venus Williams a plâns după meciul de la US Open. Reacția adversarei: ”M-ați stresat!” VIDEO
Venus Williams a plâns după meciul de la US Open. Reacția adversarei: ”M-ați stresat!” VIDEO
Revenită la sfârşitul lunii iulie pe circuitul WTA la vârsta de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams a fost eliminată, luni, în primul tur al US Open, fiind învinsă în trei seturi...
#Emma Raducanu, #US Open, #victorie, #adversara , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relatia si i-a facut iubitei sale un cadou spectaculos, de cateva sute de mii de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Emma Răducanu, devastatoare la US Open. Cu cine va juca mai departe
  2. Un fost campion mondial, debut strălucitor în baschetul 3x3, la Timișoara
  3. FIFA amenință o națională cu suspendarea. Echipa poate fi exclusă
  4. Veste mare pentru Radu Drăgușin. Ce decizie a luat Tottenham
  5. Rudiger revine! „Tank-ul” din defensiva lui Real Madrid a primit vestea cea mare
  6. Pentru ce echipă va juca Alexander Isak? Atacantul, în conflict cu Newcastle pentru că nu a fost lăsat să plece la Liverpool
  7. Gigi Becali sparge banca pentru Louis Munteanu: ”Băi, îi dau pe loc. Pe loc, toți, imediat!” Răspunsul patronului Varga
  8. FCSB și Rapid, sancționate de FRF! Decizie de ultim moment BREAKING NEWS
  9. Din Conference League, la Petrolul Ploiești. Cine este jucătorul transferat de prahoveni
  10. FCSB - Aberdeen se vede la TV! Postul care transmite gratis meciul decisiv pentru campioana României