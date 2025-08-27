Emma Răducanu, devastatoare la US Open. Cu cine va juca mai departe

Britanica de origine română Emma Răducanu s-a calificat miercuri seara în runda a treia a turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a trecut în două seturi, 6-2, 6-1, de indonezianca Janice Tjen (149 WTA).

Răducanu (36 WTA), câștigătoare a titlului în 2021, s-a impus după doar o oră de joc, reușind opt ași.

Britanica o va avea ca adversară în runda următoare pe învingătoarea din partida care le opune pe kazaha Elena Rîbakina (10 WTA, favorită nr. 9) și pe cehoaica Tereza Valentova (96 WTA).

Rezultate de miercuri seara din turul 2 simplu feminin:

Emma Navarro (SUA/N.10) - Caty McNally (SUA) 6-2, 6-1

Emma Răducanu (Marea Britanie) - Janice Tjen (Indonezia) 6-2, 6-1

Victoria Azarenka (Belarus) - Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 6-4, 6-4

