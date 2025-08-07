Emma Răducanu, ”devoratoare” de antrenori. Ce spune despre noul tehnician, care l-a pregătit pe Nadal

Emma Răducanu a declarat că este „entuziasmată” să lucreze cu fostul antrenor al lui Rafael Nadal, Francisco Roig, în timp ce se pregăteşte pentru US Open din acest an, informează BBC.

Jucătoarea în vârstă de 22 de ani a lucrat cu antrenorul britanic Mark Petchey din martie şi acum l-a adăugat pe spaniolul Roig în echipa sa cu normă întreagă.

Roig, în vârstă de 57 de ani, a lucrat alături de unchiul lui Nadal, Toni, între 2005 şi 2022 şi a participat la toate cele 22 de victorii ale spaniolului în turneele de Grand Slam.

„Este evident că are o vastă experienţă şi sunt foarte încântată să lucrez cu el şi să îl am de partea mea”, a declarat Raducanu pentru Sky Sports.

Numărul unu britanic joacă săptămâna aceasta la Cincinnati Open pentru prima dată din 2022 şi o va înfrunta pe compatrioata sa Katie Boulter sau pe sârboaica Olga Danilovic în meciul de deschidere, după ce a beneficiat de un bye în primul tur.

Roig s-a alăturat echipei lui Răducanu pentru turneul WTA 1.000 din Ohio, care este ultimul turneu înainte de începerea ultimului Grand Slam al sezonului, la New York, pe 24 august.

„Merge foarte bine”, a declarat Răducanu. „Este a doua mea zi cu [Roig] aici, dar am petrecut câteva zile în Londra înainte de a veni aici.”

Răducanu, care a câştigat titlul la Flushing Meadows în 2021 ca jucătoare venită din calificări, spune că ea şi Roig identifică aspectele pe care le poate îmbunătăţi pentru a-şi spori performanţa.

„Lucrez la calitatea loviturilor mele pentru a fi mai bună”, a spus ea. „Cred că împotriva celor mai bune jucătoare, asta este ceea ce trebuie să îmbunătăţesc. Aşa că sper că, în timp, sunt destul de răbdătoare, se va îmbunătăţi.”

Schimbările frecvente în echipa de antrenori a Răducanu au ridicat semne de întrebare cu privire la organizarea ei.

Ea nu a mai avut un antrenor permanent de când Nick Cavaday s-a retras din motive de sănătate în ianuarie, deşi s-a alăturat din nou echipei ei pentru sezonul pe terenul de iarbă.

Răducanu a lucrat anterior cu o serie de antrenori, printre care Nigel Sears, Andrew Richardson - care a fost responsabil în timpul parcursului ei către titlul de la US Open - Torben Beltz, Dmitri Tursunov şi Sebastian Sachs.

La începutul acestui an, Răducanu a încheiat o perioadă de probă cu Vladimir Platenik după două săptămâni.

Cu toate acestea, ea a înregistrat o îmbunătăţire a rezultatelor sub îndrumarea lui Petchey, ajungând în sferturile de finală la Miami Open, în turul patru la Italian Open şi în sferturile de finală la Queen's Club.

