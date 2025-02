Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (56 WTA), beneficiara unui wild card, a fost eliminată marți, în prima rundă a a turneului WTA 500 de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-3, 6-4, în fața cehoaicei Marketa Vondrousova (37 WTA).

Cehoaica, și ea beneficiară a unui wild card, s-a impus după o partidă de doar o oră și jumătate, în care a reușit patru ași dar a făcut și 9 duble greșeli, Răducanu neavând vreun as și comițând două duble greșeli.

Vondrousova o va avea ca adversară în turul următor pe kazaha Iulia Putințeva (21 WTA, favorită nr. 4).

Emma Răducanu a dezamăgit astfel chiar în ziua în care Simona Halep și-a anunțat retragerea din activitate. Cele două s-au întâlnit prima dată în 2012, la Wimbledon, când Emma era junioară, ea recunoscând ulterior că a admirat-o pe româncă.

This is a pic from 2012. A young woman approached Emma Raducanu, asking for a photo. Emma told her she could be anybody if she followed her dreams. That woman later turned out to be Simona Halep. pic.twitter.com/OXRnUbOdZd