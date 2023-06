Decizia surprinzătoare luată de Emma Răducanu, după ce s-a operat la ambele mâini și la un picior

Emma Răducanu va lipsi o perioadă de pe teren, după ce a suferit trei intervenții chirugicale, la ambele mâini și la glezna dreaptă.

În timp ce se recuperează după cele trei operații, Emma Răducanu a anunțat că a rupt contractul cu Sebastian Sachs.

„Mi-a plăcut foarte mult să mă antrenez cu Seb, este regretabil că circumstanțele au făcut imposibil ca noi să continuăm împreună, așa că am decis să ne despărțim. Îi doresc lui Seb tote cele bune în continuare!”, a transmis Răducanu.

Sachs este al cincilea antrenor pe care îl schimbă Emma Răducanu, ajunsă între timp pe locul 107 mondial.

I have really enjoyed Seb’s coaching and working with him, it’s unfortunate that circumstances made it unfeasible for both of us to continue right now and we have decided to part ways. I wish Seb all the best moving forwards. 🦾 pic.twitter.com/wrewLWVDVS