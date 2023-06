Drama prin care trece Emma Răducanu: ”Sunt mulți rechini”

Britanica Emma Răducanu a declarat că uneori îşi doreşte să nu fi câştigat US Open, din cauza presiunii care a venit odată cu succesul şi cu celebritatea, relatează Reuters.

Răducanu a câştigat US Open în 2021, când avea 18 ani. De atunci, ea nu mai avut rezultate remarcabile, din cauza accidentărilor.

“De atunci am avut o mulţime de probleme, una după alta. Sunt rezistentă, toleranţa mea este mare, dar nu este uşor. Şi uneori mă gândesc în sinea mea că mi-aş fi dorit să nu fi câştigat niciodată US Open”, a spus sportiva pentru Sunday Times.

Succesul de la US Open i-a atras elogii Emmei Răducanu, dar şi expus-o pe sportivă unei lumi pe care nu o ştia, deseori aspră şi plină de aşteptări.

“A trebuit să mă maturizez foarte repede. Când am câştigat eram extrem de naivă”, spune britanica.

“Ce am înţeles în ultimii doi ani este că tot ce vine cu circuitul nu este un mediu foarte plăcut, de încredere şi sigur. Trebuie să fii foarte atentă pentru că sunt mulţi rechini. Cred că oamenii din domeniu, în special cu mine, pentru că aveam 19 ani, iar acum am 20, mă văd ca o puşculiţă. A fost dificil de gestionat situaţia. Am învăţat că trebuie să îţi menţii cât mai mic posibil cercul”.

