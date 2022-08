Emma Răducanu a plâns de durere la New York. Participarea la US Open ar putea fi în pericol pentru tenismena cu tată român

Clipe grele pentru Emma Răducanu înaintea turneului de la US Open.

Răducanu a acuzat o accidentare la mâna stângă și a părăsit terenul după doar 40 de minute.

Tenismena cu tată român a plâns de durere cu trei zile înaintea începerii ultimului Grand Slam al anului.

Emma Răducanu a primit imediat îngrijiri medicale și și-a reluat antrenamentul după 15 minute, mâna fiindu-i bandajată.

Deocamdată nu se știe dacă sportiva va participa sau nu la Grand Slam-ul american din cauza acestei accidentări.

Conform programului inițial, britanica va avea un debut infernal la US Open, turneu pe care l-a câștigat anul trecut.

Răducanu va juca în primul tur cu franțuzoaica Alize Cornet.

Emma Raducanu due into the media room fairly soon but some cause for concern from her practice. She had her right wrist taped and twice stopped the session, once in tears. She did play on so hopefully nothing serious. pic.twitter.com/C3keoQgmny