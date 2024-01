Emma Răducanu, probleme medicale mari la Australian Open. A fost eliminată din competiție

Emma Răducanu a avut nevoie de intervenția medicului pe parcursul partidei cu Yafan Wang.

Emma Răducanu și Yafan Wang au jucat un meci de aproape trei ore în turul al doilea la Australian Open. Jucătoarea chineză care a întors-o miraculos pe Sorana Cîrstea a trecut și de Emma Răducanu.

Yafan Wang a câștigat cu 6-4, 4-6, 6-4.

La un moment dat, Emma Răducanu a cerut intervenția medicului, care i-a făcut un control rapid, inclusiv verificarea tensiunii.

Yafan Wang o va întâlni pe Qinwen Zheng într-o confruntare sută la sută chineză.

Raducanu is dealing with some type of physical issue in the third set of her match with Wang.

She’s getting her blood pressure checked.

Definitely not what you want to see after she missed all of last year due to health issues.

Hopefully it’s not serious. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/GNH3JJV1Bd