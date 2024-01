Prima victorie după un an la un Grand Slam pentru Emma Răducanu. O poate răzbuna pe Sorana Cîrstea

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (296 WTA) s-a calificat marți în turul secund la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Revenită de curând în circuit după o absență mai lungă, Emma Răducanu a învins-o cu 6-3, 6-2 pe americanca Shelby Rogers (161 WTA), obținând astfel prima sa victorie după un an într-un Grand Slam, ultima survenind chiar la Australian Open, anul trecut.

În turul doi, Emma Răducanu o poate răzbuna pe Sorna Cîrstea, urmând să joace cu chinezoaica Yafan Wang, cea care a învins-o tot azi pe româncă revenind de la 0-6, 0-3.

Raducanu d. Rogers 6-3 6-2

After having 3 surgeries & missing last season, Emma should be so proud for even being here tonight

But to play this well in her first match back in a Grand Slam...

You know she’s working incredibly hard

✅1st Slam win in a year

She’s back 🇬🇧❤️ pic.twitter.com/KsPuDeD98i