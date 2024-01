Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a fost eliminată, joi, în turul doi la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului.

Răducanu, acum locul 296 mondial şi care evolua la un grand slam după o absenţă de un an cauzată de accidentări, a fost învinsă de sportiva chineză Yafan Wang, locul 94 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-4, după un meci care a durat două ore şi 54 de minute.

Tenismena de origine română s-a confruntat și cu mari probleme de ordin fizic, pe care le-a dezvăluit la finalul partidei.

„Acum mă simt un pic mai bine. În timpul meciului, să zic în setul 3, aveam 30-0 și serveam, apoi brusc am început să mă simt rău, foarte slăbită și cu stare de greață. Pe parcursul setului 3 cred că toată lumea a putut vedea că mă chinuiam puțin.

Din punct de vedere fizic, mă simțeam bine, dar îmi venea să vomit. Apoi, după meci, s-a întâmplat. Acum sunt OK, voi trece peste, doar că a venit la momentul nepotrivit”, a afirmat Emma Răducanu, conform Gsp.ro.

"I was throwing up in my mouth"

Emma Raducanu explains how she was 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆𝒅 to push through despite struggling with a stomach bug against Wang Yafan.#AusOpen pic.twitter.com/tQq4zvZo0z