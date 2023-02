Emma Răducanu, avertizată de o campioană olimpică la tenis: ”Poate fi toxic”

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (20 de ani, 80 WTA) a primit sfaturi referitoare la viitorul său de la portoricanca Monica Puig, o fostă jucătoare care a cunoscut gloria la Olimpiada din 2016.

Assensiunea fulminantă a Emmei Răducanu, victoriaosă la US Open în 2021 venind din calificări, și succesul enorm pe care îl are în relația cu sponsorii, au fost comentate de Monica Puig, care a lăsat de înțeles că sportiva britanică are de suferit de pe urma popularizării excesive din social media.

„Am văzut-o de multe ori pe teren la US Open, când a câștigat acel titlu, și este o jucătoare foarte talentată

Din punct de vedere fizic, este încă foarte tânără. Nu o să spun că este deja o jucătoare foarte consacrată, cu multă experiență. Ea a câștigat acel titlu de la US Open neavând multe turne WTA în spate și nu a avut un calendar complet.

Încă are nevoie de timp să se dezvolte și să afle cine este ca jucătoare de tenis, cine este ca persoană”, a declarat Monica Puig.

De la ascensiunea sa fulgerătoare, Emma Răducanu a folosit în mod regulat rețelele sociale pentru a-și promova legăturile comerciale, dezvoltând un portofoliu de sponsorizări care include companii precum Nike, Porsche, Evian, Dior, Wilson, HSBC, Vodafone și British Airways.

„Rețelele sociale sunt un instrument grozav pentru a vă stimula brandul, dar poate fi toxic, mai ales pentru o persoană ca Răducanu, care are atât de mulți oameni care o urmăresc și atât de mulți oameni care vor s-o vadă. Nu vor fi toți care să te iubească. O să apară și cei care nu te vor plăcea”, i-a mai transmis Puig jucătoarei britanice.

