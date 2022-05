Emma Răducanu, confruntare teribilă la Roland-Garros, cu o altă puștoaică-minune a tenisului. Cum s-a încheiat meciul

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu (19 ani, 12 WTA) a debutat cu victorie la Roland-Garros 2022, împotriva unei alte tenismene din noua generație, puștoaica de numai 17 ani Linda Noskova (Cehia).

Campioana de la US Open din 2021 a avut-o în față pe câștigătoarea turneului de junioare de la Roland-Garros din același an.

După un meci care s-a întins pe două ore și 40 de minute, Emma Răducanu a învins-o pe Noskova în trei seturi, scor 6-7, 7-5, 6-1.

În faza următoare, Răducanu va juca împotriva tenismenei Aliaksandra Sasnovich din Belarus.

A #RolandGarros debut to remember ✨@EmmaRaducanu overcomes 17-year-old qualifier Linda Noskova 6-7 (4), 7-5, 6-1 in two hours and 37 minutes. pic.twitter.com/kQaj76YhUX