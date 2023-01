Emma Răducanu, debut de vis la Australian Open. Misiune infernală în turul al doilea

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (77 WTA) s-a calificat luni în turul secund la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Emma Răducanu a reușit s-o învingă fără drept de apel pe Tamara Korpatsch din Germania (76 WTA).

Răducanu s-a impus cu 6-3, 6-2, după un meci care a durat o oră și 26 de minute.

În turul al doilea, Emma Răducanu va avea o misiune infernală în meciul cu americanca Cori Gauff, cap de serie 7.

The second round awaits you, Emma! 👏@EmmaRaducanu 🇬🇧 sets up a tantalising tie with @CocoGauff 🇺🇸 #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/g8ZaJabMdo