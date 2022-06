Emma Răducanu i-a dezamăgit pe britanici la Wimbledon. Cine a învins-o pe campioana de la US Open

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu (11 WTA și cap de serie 10) a fost eliminată în turul secund al turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Favorită a publicului, după ce a explodat în circuitul WTA chiar la Wimbledon, în 2021, când a ajuns în optimi venind din calificări, Emma Răducanu a avut un meci dificil pe terenul central cu franțuzoaica Caroline Garcia (28 de ani, locul 55 mondial).

Caroline Garcia și-a folosit experiența superioară și s-a impus cu 6-3, 6-3, după o oră și 27 de minute de joc, urmând să evolueze în faza următoare cu chinezoaica Shuai Zhang.

Game, set and match - @CaroGarcia!

The Frenchwoman proves too strong for Emma Raducanu, winning 6-3, 6-3 #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/2fIL3GjSFi