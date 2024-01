Meci superb de trei ore, cu răsturnare de scor, între Emma Răducanu și Elina Svitolina

Britanica de origine română Emma Răducanu (301 WTA) și ucraineanca Elina Svitolina (25 WTA) și-au disputat un loc în sferturile de fnală ale turneului de la Auckland, în Noua Zeelandă.

După un meci de aproape trei ore, câștigătoare a fost Svitolina, scor 6-7, 7-6, 6-1, ucraineanca revenind de la 0-1 la seturi și 5-4 în setul doi pentru Răducanu.

Elina Svitolina va evolua în sferturi cu cehoaica Marie Bouzkova.

Svitolina d. Emma Raducanu 6-7 7-6 6-1

Elina was 4 points away from losing this match, but she found a way to win.

She’s always been a great competitor.

But since her comeback, she’s turned into a warrior.

✅Won 19 of last 25 matches

