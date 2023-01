Emma Răducanu a început anul cu o bătălie de patru ore: ”Nici nu mai știu cât este ora!” VIDEO

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (78 WTA) a debutat în 2023 cu o victorie impresionantă, la turneul de la Auckland (Australia).

Emma Răducanu (20 de ani) a învins o altă jucătoare din noul val, Linda Fruhvirtova din Cehia (17 ani, 79 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-2.

Meciul a durat două ore și 33 de minute, dar a fost întrerupt de ploaie, astfel că s-a întins pe mai mult de patru ore.

”Nici nu mai știu cât este ora!”, a declarat la final Emma Răducanu, care în turul secund va evolua cu Viktoria Kuzmova (Slovacia).

