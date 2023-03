Ce a făcut Emma Răducanu la Indian Wells și o mare supriză realizată de o jucătoare din Ungaria

Emma Răducanu s-a răzbunat după înfrângerea de la Australian Open.

Jucătoarea engleză cu tată român s-a impus în primul tur de la Indian Wells în fața muntenegrencei Danka Kovinic, scor 6-2, 6-3.

Emma Răducanu, 77 WTA, și-a luat astfel revanșa după înfrângerea suferită la Australian Open în fața lui Kovinic.

Tot în primul tur de la Indian Wells, jucătoarea maghiară Dalma Galfi a produs o surpriză frumoasă, întrecând-o pe Danielle Collins, scor 6-4, 6-4.

Galfi urcase pe tabloul principal din psotura de lucky-loser, ea fiind învinsă în calificări de Katie Swan.

Lucky L̶o̶s̶e̶r̶ WINNER 🍀

Dalma Galfi makes the most of her second chance defeating Collins 6-4, 6-4 to collect a second career top 50 win.#TennisParadise pic.twitter.com/ebIGA0atIV