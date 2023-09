Emma Răducanu s-a îndrăgostit în China. Sportiva britanică n-a mai jucat de patru luni

Emma Raducanu e in China FOTO facebook

Emma Răducanu, câștigătoarea turneului de la US Open 2019, este în China, țara de origine a mamei sale, pentru prima dată din 2019.

Emma Răducanu a ajuns pe locul 194 mondial și momentan se află în recuperare după două intervenții chirgicale.

“Îmi place foarte mult aici, în China. În trecut, petreceam trei săptămâni aici în fiecare vară și de câte ori mă întorc aici mă simt reconfortant. Shenyang e orașul natal al mamei mele. Ne mândrim în special cu mâncarea din Shenyang. Este una dintre cele mai bune și este ceva cu care am crescut și pe care o iubesc”, a dezvăluit Emma, conform prosport.ro.

Răducanu a mai afirmat că s-a îndrăgostit de Mahjong, un joc specific asiatic, un fel de rummy, cu o istorie de peste 200 de ani: “Am învățat recent Mahjong și mă simt cel mai bine acasă când sunt în jurul mesei din bucătărie, la bunica sau mătușa mea din Shenyang, jucând cu familia.”

"Am diverse hobby-uri. Printre acestea se numără Mahjong, pianul, cititul, învățarea de noi culturi și limbi străine, sporturile cu motor, șofatul și scufundările. Ascult tot felul de muzică, în funcție de starea mea de spirit, jazz pentru a mă relaxa sau ceva cu ritm pentru a mă pregăti pentru antrenament. Într-o zi liberă, îmi place să exersez la pian... Abia am început să învăț și mai am mult de învățat, dar îmi plac foarte mult melodiile odată ce le prinzi. De asemenea, după ce m-am apucat de Mahjong acum îmi place să joc cu oricine găsesc. Și pur și simplu îmi place să conduc mașina", a mai afirmat Emma Răducanu.

Emma Răducanu a vizitat în această vară și România, țara tataălui ei, care este născut la București.

