Emma Răducanu s-a întors la prima sa casă, în Toronto. Imagini adorabile cu campioana de la US Open FOTO

Tenismena Emma Răducanu (19 ani, 13 WTA) a avut parte o săptămână specială la turneul de la Toronto, orașul canadian fiind cel în care jucătoarea de origine română s-a născut și și-a petrecut prima parte a vieții.

Cu o postare impresionantă pe Instagram, Emma Răducanu și-a amintit de copilărie, pozându-se în același loc în care a făcut-o cu mulți ani în urmă, alături de mama sa de origine chineză.

”To my first home”, a menționat tenismena cu tată român care anul trecut a câștigat de o manieră formidabilă US Open.

Din păcate pentru ea, Emma Răducanu a fost eliminată în primul tur la WTA Toronto, învinsă de italianca Camila Giorgi.

