Emma Răducanu este una dintre vedetele turneului Trannsylvania Open, care va începe pe 8 octombrie la Cluj Napoca.

Britanica a jucat la turneul de la Ostrava, unde a pierdut chiar în primul tur, fiind eliminată de Daria Kasatkina, din Rusia, scor 5-7, 4-6.

Ea i-a făcut față Dariei în primul set până la 5-5, dar apoi meciul s-a dezechilibrat din cauza unor erori personale.

Răducanu va sosi mâine la Cluj unde se va pregăti pentru turneul WTA la care anul trecut a atins faza sferturilor de finală.

Emma Raducanu loses a tight contest 7-5, 6-4 to Daria Kasatkina at the Ostrava Open #BackTheBrits 🇬🇧 pic.twitter.com/lNbq7m0fxu