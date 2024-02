Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (262 WTA) a fost eliminată luni în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-0, 7-6 (8/6), în faţa ucrainencei Anhelina Kalinina (30 WTA).

Kalinina s-a impus după o oră şi 40 de minute în faţa câştigătoarei din 2021 de la US Open şi va evolua în turul următor împotriva letonei Jelena Ostapenko (11 WTA, favorită nr. 8).

”M-am chinuit azi, nu mi-a ieșit nimic”, a spus Emma Răducanu la final.

"I never really got into it" 🗨

Emma Raducanu says she struggled, but was proud of her fight 💪 pic.twitter.com/5f5kRYx2M1