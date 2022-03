Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (19 ani, 13 WTA) a fost eliminată prematur la turneul de la Miami, însă a făcut furori cu prezența sa la un meci din NBA al echipei locale, Heat.

Astfel, Emma Răducanu a fost surprinsă în tribune la meciul Miami Heat - Brooklyn Nets (95-110), ocazie cu care s-a fotografiat alături de vedeta gazdelor, Jimmy Butler, tenismena primind și un tricou inscripționat cu numărul 22 purtat de baschetbalistul american.

Look who was courtside in the 305 🔥🏀🎾 pic.twitter.com/8bhanEHvQF