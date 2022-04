Emma Răducanu joacă primul meci pe zgură după 4 ani: ”Nu mai am unghii la picioare!”

Tenismena Emma Răducanu (19 ani, 12 WTA) își va face vineri debutul pentru naționala Marii Britanii, în confruntarea cu Cehia contând pentru calificările Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup.

Campioana de la US Open 2021 va evolua la Praga împotriva sportivei Tereza Martincova, în al doilea meci al confruntării Cehia - Marea Britanie.

Partida se desfășoară pe zgură, o suprafață pe care Emma Răducanu a jucat ultima dată în urmă cu 4 ani, în calificările turneului de juniori de la Roland-Garros.

Întrebată despre situația sa medicală, Emma Răducanu a glumit, referindu-se la antrenamentele intense pe zgură, cu numeroase alunecări: ”Sunt ok, doar că nu mai am unghii la picioare!”

