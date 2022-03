Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (19 ani, 13 WTA) a semnat un parteneriat de colaborare cu una dintre cele mai cunoscute companii de telecomunicații.

Astfel, înainte de a debuta la Indian Wells, Emma Răduacnu și-a anunțat fanii că a devenit imaginea firmei Vodafone în proiectul ”Play Your Way to Wimbledon”, cu scopul de a inspira tinerii jucători sau jucătoare în îndeplinirea visurilor.

”Aici a început totul pentru mine”, a precizat Emma Răducanu, amintindu-și de explozia sa din 2021 pe iarba londoneză de la Wimbledon, când a ajuns în optimi, după care a câștigat US Open.

