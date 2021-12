Ce a mâncat Emma Răducanu în fiecare zi la US Open, acolo unde a dat lovitura vieții

Emma Răducanu a câștigat US Open, acolo unde a urcat spre trofeu încă din calificări.

La trei luni de succesul istoric, Emma a dezvăluit că una dintre superstițiile ei a fost să mănânce același lucru timp de trei săptămâni.

Este vorba despre poqui, un fel de mâncare originar din Filipine, care conține vinete, roșii, ceapă și ouă.

"Nu am fost superstițioasă până în ultima săptămână, când am început să realizez în ce fază a competiției am ajuns. Am avut poqui la cină în fiecare seară timp de trei săptămâni! Am păstrat acest fel de mâncare până la sfârșit pentru că nu am vrut să risc nimic", a spus Emma Răducanu, potrivit Daily Express, citat de Eurosport.

