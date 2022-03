Emma Răducanu a devenit ambasador al unui gigant pe piața auto, Porsche. Este al șaselea contract mare pe care îl semnează jucătoarea britanică după ce a câștigat titlul la US Open.

Emma Răducanu (19 ani) a strâns deja o avere din asocierea cu brandurile mari. După triumful de la Flushing Meadows, ea a semnat contracte de sponsorizare de șapte cifre cu Dior, Tiffany, Evian, British Airways, Vodafone UK și acum Porsche. La acestea se adaugă contractele cu sponsorii tehnici, Nike și Wilson.

De ce e Emma Răducanu atât de căutată de firmele mari? Explicația e simplă. E tânără, britanică, vorbește fluent mandarina, ceea ce este excepţional de important în Orientul Îndepărtat şi foarte util pentru organizaţiile mari, și are carismă.

Contractele de sponsorizare au început să curgă după ce jucătoarea cu mamă chineză şi tată român a ales compania de marketing IMG să-i reprezinte interesele.

Max Eisenbud, vicepreşedintele IMG, care s-a ocupat şi de imaginea Mariei Şarapova, a explicat recent diferenţa dintre fosta jucătoare rusă şi Emma.

"Diferenţa dintre Maria care câştigă Wimbledon şi Emma care câştigă US Open se rezumă la reţelele de socializare. Nu a existat nicio reţea de socializare în 2004. Acestea au făcut ca lucrurile să se mişte atât de repede. Este în viteză warp", a spus el.

Welcome to the Porsche Tennis Family, @EmmaRaducanu! Only 19 years old and already a Grand Slam champion, our new Brand Ambassador is at the start of a great career. We look forward to being by your side and cannot wait to see you in action at the Porsche Tennis Grand Prix! 🎾👏 pic.twitter.com/SBEKH6c4Z7