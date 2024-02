Emma Răducanu, pusă la zid. Ce-a făcut tenismena cu două seri înainte de meci

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, campioana de la US Open 2021, şi-a modificat programul de turnee după eliminarea de luni în primul tur la turneul WTA 1.000 de la Doha, Qatar Open, transmite Reuters.

Răducanu (21 ani, 262 WTA), învinsă de Anhelina Kalinina (30 WTA) la Doha, cu 6-0, 7-6 (8/6), a fost indisponibilă circa opt luni în 2023, după operaţiile suferite la încheietură şi gleznă.

Revenită pe teren în ianuarie, Răducanu a fost învinsă în turul secund la Auckland, la Australian Open şi la Abu Dhabi, înainte de eliminarea de la Doha.

''Este greu pentru mine să reobişnuiesc cu programul circuitului. Vine un turneu şi apoi urmează altul imediat. Trebuie să-mi programez turneele un pic mai bine şi să încerc să adun mai multe meciuri'', a spus Răducanu pentru Sky Sports.

Săptămâna viitoare la Dubai, Răducanu are nevoie de un wild card, dar conform relatărilor din presă ea va lua mai degrabă o pauză, înainte de a reveni la Indian Wellls şi Miami în martie.

Cu 48 de erori neforţate în meciul cu Kalinina, Răducanu susţine că partida din timpul zilei a contribuit la evoluţia ei slabă: ''M-am chinuit cu totul, serviciul, returul, lovitura de forehand, cea de rever. Să fiu sinceră, nu am simţit că sunt în meci. A fost o combinaţie de factori. Cinstit, am nevoie să mă antrenez afară mai mult, pentru că este diferit, lumina, umbrele, este greu să văd mingea, abia spre sfârşit am reuşit. Când tenisul nu este acolo, trebuie cel puţin să încerci să lupţi şi cred că am făcut asta în al doilea set''.

Emma Răducanu se confruntă însă și cu critici din partea fanilor, care o acuză de faptul că nu e concentrată sută la sută la meciuri. Așa cum s-a întâmplat și în cazul eșecului de la Doha de luni, cu două seri înainte, sâmbătă, ea fiind prezentă la un eveniment la Dubai, organizat de unul dintre sponsorii tenismenei.