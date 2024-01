Emma Răducanu, după ce a învins o româncă la revenirea în tenis: ”Mă distrez de minune!” VIDEO

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu a revenit cu o victorie după 9 luni de absenţă din circuitul WTA, perioadă în care a suferit trei operații.

Răducanu a câștigat cu scorul de 6-3, 4-6, 7-5, în faţa româncei Gabriela Ruse, locul 128 mondial, venită din calificări, calificându-se în turul al doilea la Auckland, în Noua Zeelandă.

În turul doi, Răducanu va evolua cu sportiva ucraineană Elina Svitolina.

”Mă distrez de minune”, a declarat Emma Răducanu la finalul partidei cu Gabriela Ruse.

"I'm having a blast!"💥🎾

Emma Raducanu reflects on her journey from being unable to walk to getting back to winning ways in Auckland... pic.twitter.com/twyiLBxHO8