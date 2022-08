Emma Răducanu se face "fată rea"! Ce schimbare radicală anunță jucătoarea britanică

Emma Răducanu este campioana în exercițiu de la US Open și va avea dificila misiune de a-și apăra titlul câștigat anul trecut în septembrie.

Emma a arătat o formă bună la Cincinnati, unde le-a eliminat pe Serena Williams și Viktoria Azarenka, dar a cedat apoi în fașa americancei Jessica Pegula.

Britanica anunță însă o schimbare majoră în cariera ei și că va încerca să preia inițiativa pe teren."Am început să atac mai multe mingi, recent am jucat asa și am sperat că adversarele vor rata. Am tot plimbat mingea pe teren. Săptămâna asta m-am gândit că o voi lovi, nu îmi pasă dacă fac erori, o să lovesc tare orice.

Sunt mândră de ce am făcut săptămâna asta. Cred că este un pas important să merg mai departe. M-am săturat să plimb mingea, iar ceilalți să o lovească și să mă alerge. Am încercat asta aproape un an.

Dacă voi pierde, probabil voi pierde oricum pentru că să plimbi mingea la acest nivel nu funcționează. Deci m-am gândit că doar o voi face, să încerc la acest turneu și a mers", a declarat britanica, conform Daily Mail.

Emma Răducanu este pe locul 13 mondial. Turneul de la US Open începe la 29 august și se va termina pe 11 septembrie.

