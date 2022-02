Emma Răducanu, supravegheată la antrenamente de tatăl român. Unde s-a ”refugiat” tenismena VIDEO

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (19 ani, 13 WTA) are un început de an dezamăgitor, care contrastează cu victoria fantastică obținută în 2021 la US Open.

Eliminată în turul secund la Australian Open, Emma Răducanu s-a deplasat în Singapore pentru o perioadă de pregătire de câteva săptămâni, înainte de a participa la turneul din Mexic de la Guadalajara, începând cu 21 februarie.

Emma este însoțită în țara asiatică de noul antrenor, Torben Beltz, dar și de tatăl român Ion, devenit Ian.

După cum se poate vedea dintr-un material filmat și postat pe rețelele de socializare, Ian pare să fi decis să supravegheze mult mai atent evoluția fiicei sale, chiar de pe terenul de antrenament.

