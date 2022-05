Emma Răducanu surprinde pe toată lumea: "M-aş descrie ca fiind o singuratică”

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, locul 12 WTA, se descrie ca fiind o "singuratică", precizând că îi place să fie pe cont propriu, informează lefigaro.fr, care citează agenţia Reuters.

După ce a câştigat primul titlu de grand slam din carieră la US Open, anul trecut, Răducanu a avut rezultate destul de slabe, dar cariera ei pe zgură a început încurajator, ea ajungând în sferturile de finală la Stuttgart şi în optimi la Madrid.

Sportiva cu tată român şi mamă chineză a încercat să se adapteze la noua suprafaţă pentru ea fără ajutorul unui antrenor cu normă întreagă, după ce s-a despărţit de Torben Beltz, luna trecută. Iar britanica a prins drag de pregătirea independentă.

"M-aş descrie ca fiind o singuratică. Să fiu pe cont propriu este interesant pentru că descopăr multe despre mine, înţeleg de ce am nevoie şi de ce nu am nevoie", a declarat Răducanu, 19 ani.

Ea a disputat primul meci pe zgură ca profesionistă, luna trecută, în calificările pentru Billie Jean King Cup, şi a declarat că începe să cunoască suprafaţa pe măsură ce joacă.

"Zgura este ceva foarte nou pentru mine. Simt că am progresat în fiecare săptămână, că am devenit mai bună, că am înţeles mai bine cum să joc punctele, când trebuie să rămân în punct sau când trebuie să fiu agresivă. Nu cred deloc că sunt un produs finit. Dar, da, mă îndrept în direcţia bună", a spus ea.

Răducanu va evolua, marţi, cu o altă jucătoare cu orgini româneşti, Bianca Andreescu, locul 90 WTA, în primul tur al Openului Italiei de la Roma.

