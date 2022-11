Tort special primit de Emma Răducanu de ziua ei! Detaliul care nu e pe placul românilor FOTO

Emma Răducanu a împlinit 20 de ani și a fost sărbătorită la Londra, acolo unde locuiește alături de părinții ei.

Câștigătoarea US Open 2021 este una dintre cele mai de succes vedete din lumea sportului britanic, în ciuda faptului că nu mai are rezultate notabile de mai mult de un an.

Ea este însă un adevărat magnet pentru sponsori, atrăgând câștiguri de peste 20 de milioane de lire sterline numai în ultimul an.

De ziua ei, Emma a sărbătorit alături de câteva prietene, la un hotel de lux din Londra, unde avut parte de un tort special, pe care a fost scris La Mulți Ani atât în engleză, cât și în chineză, limba maternă a mamei sale, nu și în română, limba tatălui ei născut și crescut la București.

Emma a recunoscut nu o dată că vorbește bine limba mandarină, dar destul de puțin româna, chiar dacă are o bunică la București.

