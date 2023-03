Emma Răducanu uimește din nou America, la Indian Wells. Cea mai mare victorie după triumful de la US Open 2021

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (20 de ani, 77 WTA) s-a calificat sâmbătă în turul secund al turneului de la Indian Wells.

Emma Răducanu a produs o surpriză la Indian Wells, eliminând-o pe poloneza Magda Linette (21 WTA), semifinalistă în 2023 la Australian Open, cu scorul de 7-6, 6-2.

Statisticienii au remarcat faptul că aceasta e cea mai importantă victorie a Emmei Răducanu după triumful de la US Open 2021, ținând cont de poziția adversarei în clasamentul WTA.

În turul următor, Emma Răducanu va evolua cu învingătoarea duelului Haddad Maia - Siniakova.

