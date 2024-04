Victorie magnifică pentru Emma Răducanu, contra unei tenismene de top. Gafa memorabilă pe care a făcut-o VIDEO

Tensimena de origine română Emma Răducanu, clasată pe locul 302 mondial, a obținut o victorie magnifică în meciul de baraj din Billie Jean King Cup pe care Marea Britanie îl dispută în deplasare cu Franța.

Astfel, Emma Răducanu a reușit s-o învingă pe cea mai valoroasă franțuzoaică, Caroline Garcia (23 WTA), scor 3-6, 6-3, 6-2, după un meci de peste două ore.

Emma Răducanu a egalat situația la general (1-1), după ce în prima partidă Diane Parry a învins-o pe Katie Boulter, cu 6-2, 6-0.

Britanica de origine română a făcut și o gafă memorabilă, bucurându-se anticipat pentru victorie, la 5-1 în setul decisiv.

Wow.

Emma Raducanu gets one of the best clay wins of her career, beating Caroline Garcia 3-6, 6-3, 6-2 at the BJK Cup Playoffs.

FRA 1-1 GBR pic.twitter.com/N0xdWlVdpj