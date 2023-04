Emma Răducanu se prăbușește: decizie radicală după conferința în care abia a rostit câteva cuvinte

Britanica Emma Răducanu, locul 85 WTA, s-a retras de la turneul de la Madrid, din cauza unei accidentări la mâna dreaptă, au anunţat, miercuri organizatorii competiţiei.

Răducanu urma să o întâlnească în primul tur pe Viktoriya Tomova, lucky loser. După retragerea de la Madrid, Emma Răducanu va ieși din Top 100 WTa și ar putea să aibă nevoie de un wild-card pentru a participa la wimbledon.

Marţi, presa britanică a remarcat că Emma Răducanu a susţinut o conferinţă de presă de aproape trei minute în care i s-au adresat 16 întrebări şi ea a spus în total 58 de cuvinte.

“Cum eşti acum? Te simţi... Am fost la Miami, a fost strâns (în primul tur cu Bianca Andreescu)... daacă aii fi câştigat acele puncte de break în pprimul game al setului trei cred că ai fi putut câştiga. A fost ceva încurajator pentru Indian Wells?”, a fost una dintre întrebări, la care sportiva a răspuns: “Da, a fost o deplasare bună în America, meci dur. Însă da, mergem mai departe”.

În rest, răspunsurile au fost gen: “Asta este siituaţia”, “Da”, Da, evident”, Da, îmi place de ea”, “Nu”.

🇬🇧@EmmaRaducanu withdraws from the Mutua Madrid Open due to injury in her right hand.

Get well soon!😘@WTA | #MMOPEN pic.twitter.com/5CCZZPlZON