Emma Răducanu, devastatoare la WTA Stuttgart, cu o triplă câștigătoare de Grand Slam. Cum i-a supărat pe nemți

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat spectaculos în turul secund al turneului WTA 500 de la Stuttgart.

În runda inaugurală, Emma Răducanu (303 WTA) a învins-o pe favorita gazdelor, Angelique Kerber (332 WTA) cu un scor categoric, 6-2, 6-1, după aproape o oră și jumătate de joc.

De menționat faptul că Angie Kerber e o triplă câștigătoare de Grand Slam, iar ambele jucătoare au avut nevoie de wild-card la Stuttgart, invitații acordate în dauna Simonei Halep.

În turul secund, Emma Răducanu va evolua cu Linda Noskova din Cehia.

Raducanu d. Angie Kerber 6-2 6-1 in Stuttgart

Relentless aggression.

Gorgeous forehand winners.

Steely determination.

An absolute joy to see Emma playing this type of tennis again.

✅3rd win of the clay season

She’s exactly where she needs to be.

🇬🇧❤️ pic.twitter.com/NcJSbNymMk