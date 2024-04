Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu a fost eliminată în sferturi la turneul WTA 500 de la Stuttgart.

Emma Răducanu (303 WTA) a făcut un meci mare contra liderei mondiale Iga Swiatek, poloneza impunându-se greu, scor 7-6, 6-3, după două ore de joc.

De menționat faptul că Emma Răducanu a avut nevoie de wild-card la Stuttgart, fiind preferată de organizatori în dauna Simonei Halep.

Campioană la US Open în 2021, Emma Răducanu a atins faza sferturilor în WTA pentru prima dată în ultimele 18 luni.

Emma Raducanu plays some OUTRAGEOUS defense against Iga Swiatek in Stuttgart.

She was out of this point several times.

But she just kept bringing one more ball back.

Brilliant reflexes & a cheeky smile at the end. 😂❤️

pic.twitter.com/cMOV4svIdn