Emma Răducanu, ca-n vremurile bune. Calificare splendidă la WTA Stuttgart și amenințare pentru lidera mondială

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat spectaculos în sferturi la turneul WTA 500 de la Stuttgart.

În turul secund, Emma Răducanu (303 WTA) a învins-o pe cehoaica Linda Noskova (31 WTA), una dintre marile speranțe din circuitul WTA, cu un scor categoric, 6-0, 7-5, după aproape o oră și jumătate de joc.

De menționat faptul că Emma Răducanu a avut nevoie de wild-card la Stuttgart, fiind preferată de organizatori în dauna Simonei Halep.

În sferturi, fază în care a ajuns ultima dată în urmă cu 18 luni, Emma Răducanu va evolua cu lidera mondială, poloneza Iga Swiatek.

Raducanu d. Noskova 6-0 7-5 in Stuttgart

Emma is into her 1st QF in 18 months

It’s been an uphill battle

After 3 surgeries & missing almost all of last year…

She’s getting towards the top of that hill

✅1st QF in 573 days

✅4-0 on clay this year

Ready to flourish.

🇬🇧❤️ pic.twitter.com/rypwHDChzq