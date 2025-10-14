Eșec dureros pentru Emma Răducanu, cu o adversară mult mai slab cotată. Ce i s-a întâmplat

Eșec dureros pentru Emma Răducanu, cu o adversară mult mai slab cotată. Ce i s-a întâmplat
Emma Răducanu FOTO X Raducanu news

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (29 WTA) a fost eliminată surprinzător marți, în prima rundă a turneului WTA 500 de la Ningbo (China), după ce a cedat în trei seturi, 6-3, 4-6, 1-6, în fața chinezoaicei Zhu Lin (219 WTA), beneficiara unui wild card.

Asiatica s-a impus după o partidă de aproape două ore și jumătate în care a reușit șase ași și a făcut patru duble greșeli, Răducanu având trei ași și comițând cinci duble greșeli.

La fel ca la precedentul turneu, Emma Răducanu a acuzat probleme medicale, solicitând de două ori ajutorul medicilor.

Zhu Lin, care a înfruntat-o pentru prima oară pe Răducanu, câștigătoarea de la US Open 2021, o va avea ca adversară în turul 2 pe rusoaica Mirra Andreeva (6 WTA, principala favorită).

Rezultate de marți, din primul tur:

Zhu Lin (China) - Emma Răducanu (Marea Britanie) 3-6, 6-4, 6-1

Karolina Muchova (Cehia) - Marketa Vondrousova (Cehia) 6-4, 6-3

Yuan Yue (China) - Wang Xinyu (China) 6-3, 6-3

Liudmila Samsonova (Rusia/N.8) - Guo Hanyu (China) 6-2, 6-4

Ajla Tomljanovic (Australia) - Clara Tauson (Danemarca/N.5) 1-6, 7-6 (7/4), 6-3

Daiana Iastremska (Ucraina) - Victoria Mboko (Canada) 6-3, 7-6 (7/3)

Veronika Kudermetova (Rusia) - Antonia Ruzic (Croația) 6-3, 6-2

