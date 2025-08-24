Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021

Duminica, 24 August 2025, ora 22:18
442 citiri
Emma Răduacnu, în 2021 FOTO X @TennisChannel
Fosta campioană Emma Răducanu a obţinut duminică prima sa victorie la US Open de după triumful din 2021. Ea a învins-o în primul tur pe japoneza Ena Shibahara, scor 6-1, 6-2.
Britanica nu a reuşit să treacă de primul tur la ultimele două participări, după ce a câştigat turneul acum patru ani, venind din calificări.
”Este prima mea victorie aici de după 2021, aşa că este cu atât mai specială”, a declarat Emma Răducanu.
Următoarea adversară a ei va fi câştigătoarea meciului dintre Veronika Kudermetova, cap de serie numărul 24, şi indoneziana Janice Tjen, venită din calificări.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Primele două jucătoare române de tenis din clasamentul mondial, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Grand Slam al...
Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (22 ani, locul 39 WTA), al cărei tată este român, a făcut pereche cu spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial la simplu, la turneul inedit de...