Emma Răducanu a irosit trei mingi de meci și a trecut pe lângă o mare victorie

Autor: Teodor Serban
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 20:27
343 citiri
Emma Răducanu FOTO X LTA

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (33 WTA, favorită nr. 8) a fost eliminată joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce s-a înclinat în trei seturi, 6-4, 6-7 (10/12), 1-6, în fața cehoaicei Barbora Krejcikova (39 WTA).

În prima confruntare dintre cele două jucătoare, Krejcikova, câștigătoarea de la Roland Garros (2021) și Wimbledon (2024), s-a impus după o partidă de aproape trei ore în fața britanicei de origine română, câștigătoare în 2021 la US Open, care a irosit trei mingi de meci. Krejcikova a avut patru ași și a comis zece duble greșeli, iar Răducanu patru ași și două duble greșeli.

Cehoaica va juca în runda următoare cu poloneza Iga Swiatek (2 WTA, principala favorită) care în optimi a eliminat-o pe românca Sorana Cîrstea (66 WTA) cu 6-3, 6-2.

Așa cum se știe, turneul de la Seul a fost câștigat în 2015 de Irina Begu, iar Monica Niculescu a jucat finala în 2016.

Rezultate de joi de la simplu feminin din optimi de finală:

Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Sorana Cîrstea (România) 6-3, 6-2

Suzan Lamens (Olanda) - Diana Șnaider (Rusia/N.5) 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.2) - Lois Boisson (Franța) 4-6, 6-2, 6-2

Ella Seidel (Germania) - Beatriz Maia Haddad (Brazilia/N.6) 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 7-5

Katerina Siniakova (Cehia) - Daria Kasatkina (Australia/N.4) 7-6 (7/2), 6-2

Barbora Krejcikova (Cehia) - Emma Răducanu (Marea Britanie/N.8) 4-6, 7-6 (12/10), 6-1.

