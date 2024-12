Emma Răducanu a făcut o schimbare majoră de Crăciun. Englezii sunt siguri că totul se va schimba

Se anticipează o revenire impresionantă a Emmei Răducanu în 2025, după ce a făcut o schimbare semnificativă în rutina ei.

Emma Răducanu vizează un an fără accidentări în 2025 și ia deja măsuri pentru a se asigura că va avea un început puternic, scriu britanicii de la ExpressSport.

Astfel, ea se pregătește deja în Australia, urmând să ia parte la turneul de la Auckland, cel la care primise wild-card și Simona Halep.

Noua armă a Emmei Răducanu este preparatorul fizic Yutaka Nakamura, angajat recent.Cu el în ehcipă, Emma va reveni în forță, cred englezii.

Experții EuroSport Mats Wilander și Laura Robson mizează pe o revenire în forță a Emmei Răducanu.

Rugat să numească jucătoarea despre care crede că va avea "cea mai mare revenire", Wijlander a spus: "Emma Răducanu. Sper și mă rog ca ea să poată reveni jucătoarea anului". Robson a adăugat: "De ce nu Emma pentru 2025?".

La rândul ei, jucătoarea a spus că este în cel mai bun moment al ei după victoria de la US Open. "Mental simt că sunt într-un loc mai bun pentru a concura acum decât am fost vreodată de la US Open. Probabil că îmi va lua câteva turnee pentru a intra în formă, dar odată ce o voi face, cred că sunt pregătită pentru a concura la cel mai înalt nivel".

Tânăra britanică a devenit celebră datorită triumfului ei la US Open urmă cu trei ani, devenind prima jucătoare din calificări care a câștigat un Grand Slam în era Open. De atunci, accidentările și-au pus amprenta pe carierea ei și jucătoarea cu tată român nu se mai numără printre cele mai bune jucătoare din lume.

